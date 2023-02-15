Интересно, что для видео Шакира на высоких каблуках делает вид, что убирает кухню. На самом же деле она просто водит шваброй по ковру.

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Во время этого звезда поет песню о том, как "убьет бывшего, а затем и его девушку", потому что ей "лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой".



Отметим, что певица опубликовала этот ролик через месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего мужа – 35-летнего испанского футболиста Жерарда Пике и его новой любимой модели Клары Чиа Марти.

Любопытно, что поклонники поддерживают Шакиру. Один фанат написал, что она смело выразила песней то, что чувствует в такой символический День святого Валентина.

Почему Шакира рассталась с футболистом Пике