Співачка Джей Ло показала, що вони безмежно закохані. На сторінці в соцмережі 53-річна артистка опублікувала нові фото, якими повідомила, що вони зробили парні татуювання на честь одне одного.

До теми "До біса все": Дженніфер Лопес вперше зізналась, що весілля з Беном Аффлеком було імпульсивним

Які тату зробила зіркова пара

Цікаво, що у Дженніфер Лопес тату у вигляді знаку нескінченності, пронизаного стрілою. Артистка зробила його ліворуч під серцем.



Дженніфер Лопес зробила нове тату / Фото з її інстаграму

Водночас у Бена Аффлека теж з'явилося нове тату у вигляді двох переплетених стріл з першими літерами свого та коханої імен. Проте визначити розташування тату складно – по фото важко зрозуміти, де саме він його набив. Фани впевнені, що актор теж зробив татуювання під серцем.



Бен Аффлек зробив тату / Фото з інстаграму Джей Ло

Джей Ло написала, що таким чином подружжя відсвяткувало День святого Валентина. "Обов'язки назавжди", – лаконічно підписала кадри Лопес.

Дженніфер Лопес опублікувала спільні фото

Окрім того, зірка поділилася новими милими світлинами з повсякденного життя з Беном, на яких вони дуже щасливими.

Спільні фото Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото з соцмереж

Раніше артистка Дженніфер Лопес показала кадри зі свого весілля. Вона опублікувала відео, в якому підсумувала весь 2022 рік та згадала найкращі моменти у фото.

Додамо, що після скромної церемонії в Лас-Вегасі Дженніфер та Бен відправилися у невелику романтичну подорож до Парижу. Та вже 19 серпня вони розпочали масштабне триденне святкування, на яке завітали сім'я та зіркові гості.