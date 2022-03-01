Я спопелю тебе, – Тіна Кароль емоційно звернулась до Путіна
1 березня 2022 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Популярна українська співачка Тіна Кароль з початку війни перебуває в монастирі. Вона неоднозначно коментувала війну, але тепер гнівно звернулась до очільника Кремля.
Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала інстаграм-сторіз. У ньому вона звернулась до агресора Путіна.
До слова Не можу уявити, як їм тяжко, – лідерка гурту KAZKA подякувала нашим захисникам
Тіна Кароль звернулась до Путіна
Виконавиця показала вибух, що стався у Києві 28 лютого. Це обурило співачку й вона гнівно звернулась до Путіна.
Ти син диявола, дарма народжене дитя, виродок, ти чортило, ти мерзота, я спопелю тебе. Стережися, ху**о,
– написала Тіна Кароль.
Фото з інстаграм-сторіз Тіни Кароль
Тіна Кароль під час війни
- Напередодні російського вторгнення Тіна Кароль "передчула біль" та пішла в монастир. Там вона молиться за мир в Україні.
- З монастиря Тіна Кароль звернулась до підписників. Зірка сказала, що пишається нашими чоловіками, а також назвала росіян та українців одним християнським народом.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!