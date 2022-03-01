Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала инстаграмм-сторез. В нем она обратилась к агрессору Путину.

К слову Не могу представить, как им тяжело, – лидер группы KAZKA поблагодарила наших защитников

Тина Кароль обратилась к Путину

Исполнительница показала взрыв, произошедший в Киеве 28 февраля. Это возмутило певицу, и она гневно обратилась к Путину.

Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод, ты чертило, ты мразь, я испепелю тебя. Стерегись, ху**о,

– написала Тина Кароль.



Фото из инстаграмм-сторез Тины Кароль

Тина Кароль во время войны

Накануне русского вторжения Тина Кароль " предчувствовала боль " и ушла в монастырь. Там она молится о мире в Украине.

Из монастыря Тина Кароль обратилась к подписчикам . Звезда сказала, что гордится нашими мужчинами, а также назвала русских и украинцев одним христианским народом.