Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала інстаграм-сторіз. У ньому вона звернулась до агресора Путіна.

До слова Не можу уявити, як їм тяжко, – лідерка гурту KAZKA подякувала нашим захисникам

Тіна Кароль звернулась до Путіна

Виконавиця показала вибух, що стався у Києві 28 лютого. Це обурило співачку й вона гнівно звернулась до Путіна.

Ти син диявола, дарма народжене дитя, виродок, ти чортило, ти мерзота, я спопелю тебе. Стережися, ху**о,

– написала Тіна Кароль.



Фото з інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Тіна Кароль під час війни

Напередодні російського вторгнення Тіна Кароль "передчула біль" та пішла в монастир. Там вона молиться за мир в Україні.

З монастиря Тіна Кароль звернулась до підписників. Зірка сказала, що пишається нашими чоловіками, а також назвала росіян та українців одним християнським народом.

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