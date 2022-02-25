Російська окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Світові та українські знаменитості закликають зупинити війну. Тіна Кароль, яка поїхала до монастиря і зараз перебуває там, звернулася до українців та росіян.

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Тіна Кароль про війну

"Я хочу закликати всіх вас, будь ласка, бережіть себе в ці 2 дні. Я пишаюся нашими мужчинами. Дівчата, жінки не виходьте ніде ці 2 дні", – сказала Кароль.

У зверненні до росіян вона зазначила, що вони не заслуговують жити в ізольованому світі: "Зрозумійте, ви не заслужили жити в такому ізольованому світі. Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті завжди. Я хочу звернутися до всіх, хто знає Україну, любить Україну. Росіяни, такого не має бути. Ми не заслужили, ми один християнський народ".

У цьому зверненні Тіна Кароль не згадала про ту жорстокість, яку окупанти чинять проти України, а назвала українців та росіян одним християнським народом.

Тіна Кароль звернулася до українців та росіян: дивіться відео онлайн