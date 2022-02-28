Українська співачка та лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька услід за іншими знаменитостями опублікувала відео, у якому звернулась до росіян та білорусів.

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Олександра Заріцька записала відеозвернення

Солістка гурту KAZKA поділилась, що хвилюється за українських захисників та підтримує їх.

Я навіть у найжахливішому сні не могла уявити, що може бути така ситуація. Я кожну хвилину переживаю за наших хлопців, які стоять на передовій і навіть не можу уявити, як їм зараз важко. Хочу, щоб ви знали, що ми дуже у вас віримо,

– сказала зірка.

"Дякую нашим захисникам та захисницям! Дякую вам усім своїм нутром. Лише ви зберігаєте наш здоровий глузд, вже не кажучи про життя. Я не буду бажати їм того, чого вони бажають нам. Я не хочу аби таке відбувалось знов", – написала також вона під відео.

Також Олександра Заріцька звернулась до росіян та білорусів: "Не відправляйте своїх дітей сюди! Це не ваша війна! Цієї війни взагалі ніколи не мало бути! Виходьте на мітинги й давайте разом протистояти диктаторам!".

Олександра Заріцька звернулась до країн-агресорів:

Додамо, що гурт KAZKA опинився серед списку тих знаменитостей, що помістили на обкладинки профілів у ютубі синьо-жовті фото з закликом зупинити мене.

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Текст публікації Олександри Заріцької

Дякую нашим захисникам та захисницям! Дякую вам усім своїм нутром. Лише ви зберігаєте наш здоровий глузд, вже не кажучи про життя. Я не буду бажати їм того, чого вони бажають нам. Я не хочу аби таке відбувалось знов.

Білоруси! Росіяни! Не відправляйте своїх дітей сюди! Це не ваша війна! Цієї війни взагалі ніколи не мало бути! Виходьте на мітинги й давайте разом протистояти диктаторам!