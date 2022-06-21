Я "помер": російська Вікіпедія "поховала" Віталія Козловського

Співак Віталій Козловський повідомив, що російська версія Вікіпедії "поховала" його 18 червня. Артист був вражений, коли побачив це.

Оскільки сторінки у Вікіпедії може редагувати будь-хто, то інформація там не завжди правдива. Примітно те, що про "смерть" Козловського стало відомо лише в російській версії, а українська залишилася без змін.

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Вікіпедія повідомила про "смерть" Козловського

Цю новину Віталій поширив у своєму інстаграмі. У Вікіпедії написали, що артист "помер" 18 червня 2022 року в Білгороді-Дністровському, що в Одеській області. Зараз цієї інформації вже немає у Вікіпедії. Схоже, що до цього причетні росіяни. Однак, навіщо треба було писати про смерть українського артиста – невідомо.

Я "помер". Вже як 2 дні! За версією Вікіпедії!

Хоча вчора була ситуація, коли я був близький до цього, але все обійшлося,

– написав Козловський.



Вікіпедія "поховала" Козловського / Фото з інстаграму артиста

На таку помилку артист відреагував з гумором, однак шанувальники в коментарях все одно заспокоїли його та зазначили, що тепер розпочинається довге та щасливе життя.

"Шок. Як таке може бути? Дай, Господи, довгих, щасливих років".

"Жах. Хіба так можна помилятися?"

"Редагувати Вікіпедію може будь-хто. Це проблема".

"Будьте обережні та бережіть себе! Довгих і щасливих вам років життя!"

"Значить довго житимете!"

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