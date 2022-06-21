Я "помер": російська Вікіпедія "поховала" Віталія Козловського
Джерело:інстаграм Віталія Козловського
Співак Віталій Козловський повідомив, що російська версія Вікіпедії "поховала" його 18 червня. Артист був вражений, коли побачив це.
Оскільки сторінки у Вікіпедії може редагувати будь-хто, то інформація там не завжди правдива. Примітно те, що про "смерть" Козловського стало відомо лише в російській версії, а українська залишилася без змін.
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Вікіпедія повідомила про "смерть" Козловського
Цю новину Віталій поширив у своєму інстаграмі. У Вікіпедії написали, що артист "помер" 18 червня 2022 року в Білгороді-Дністровському, що в Одеській області. Зараз цієї інформації вже немає у Вікіпедії. Схоже, що до цього причетні росіяни. Однак, навіщо треба було писати про смерть українського артиста – невідомо.
Я "помер". Вже як 2 дні! За версією Вікіпедії!
Хоча вчора була ситуація, коли я був близький до цього, але все обійшлося,
– написав Козловський.
Вікіпедія "поховала" Козловського / Фото з інстаграму артиста
На таку помилку артист відреагував з гумором, однак шанувальники в коментарях все одно заспокоїли його та зазначили, що тепер розпочинається довге та щасливе життя.
- "Шок. Як таке може бути? Дай, Господи, довгих, щасливих років".
- "Жах. Хіба так можна помилятися?"
- "Редагувати Вікіпедію може будь-хто. Це проблема".
- "Будьте обережні та бережіть себе! Довгих і щасливих вам років життя!"
- "Значить довго житимете!"
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