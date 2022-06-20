Український музикант та лідер гурту "Друга Ріка" різко висловився про російську культуру та пісні. Також він підтримав закон про заборону російської музики, про що розповів у телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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Валерій Харчишин про російську музику

Фронтмен рок-гурту вважає, що викорінення всього російського, зокрема й в культурній сфері, лише на краще впливатиме на розвиток України.

Такий закон мали б прийняти набагато раніше. І тоді б, можливо, війни в нас не було, або б вона була в інший спосіб. Відрізавши й викорінюючи із себе усе російське – ми, таким чином, боремося з собою і з агресією Росії, ми боремося, аби не стати частиною російського інформаційного простору,

– переконаний Валерій Харчишин.

Утім артист знайшов і "мінуси" у рішенні Верховної Ради: "Це дуже доречний закон. Але, як завжди, можливо, наміри дуже добрі, але трошки через дупу. Тому, що ми в цьому законі не бачимо про інформаційний діджитал-простір. Тому, що ніхто не працює з Google і тими платформами, які розповсюджують незалежно від наших законів, музику".

Додамо, про заборону російської музики також висловилась Тіна Кароль. Вона не тільки підтримала законопроєкт, але й запропонувала навести лад з благодійними концертами, де українські артисти співають російські пісні. "Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними й в айдентиці нації, що дуже важливо".

Лідер гурту "Друга Ріка" додав, що слухаючи російські пісні, ми ставали частиною російського інформаційного простору.

"Ми ставали частиною російськомовного простору, а для росіян весь російськомовний інформаційний простір це і є Росія. Тобто, ми були частиною Росії. Спочатку йдуть російські пісні, за ними російські паспорти, а потім летять російські бомби". – висловився музикант.