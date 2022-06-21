Поскольку страницы в Википедии может редактировать кто-либо, то информация там не всегда достоверна. Примечательно, что о "смерти" Козловского стало известно только в российской версии, а украинская осталась без изменений.
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Википедия сообщила о "смерти" Козловского
Эту новость Виталий распространил в своем инстаграмме. В Википедии написали, что артист "умер" 18 июня 2022 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Сейчас этой информации уже нет в Википедии. Похоже, что к этому причастны россияне. Однако зачем нужно было писать о смерти украинского артиста – неизвестно.
Я "умер". Уже как 2 дня! По версии Википедии!
Хотя вчера была ситуация, когда я был близок к этому, но все обошлось,
– написал Козловский.
Википедия "похоронила" Козловского / Фото с инстаграмма артиста
На такую ошибку артист отреагировал с юмором, однако поклонники в комментариях успокоили его и отметили, что теперь начинается долгая и счастливая жизнь.
- "Шок. Как такое может быть? Дай, Господи, долгие, счастливые годы".
- "Ужас. Разве так можно ошибаться?"
- "Редактировать Википедию может любой желающий. Это проблема".
- "Будьте осторожны и берегите себя! Долгих и счастливых вам лет жизни!"
- "Значит долго будете жить!"
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