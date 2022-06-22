Максим мешкає в США, однак минулого року, коли був суддею "Танців з зірками", декілька місяців провів в Києві. Його кохана разом з сином залишилася в Америці. Пета планувала прилетіти до чоловіка, однак захворіла на коронавірус.
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У дружини Макса Чмерковського стався викидень
Пета планувала прилетіти до Максима у сприятливий період для зачаття дитини. Однак коронавірус дав ускладнення і жінку госпіталізували. У лікарні вона дізналася, що була вагітна, однак втратила дитину.
Він запитав, чи я знаю що чекала на дитину. Я не знала, що вагітна,
– сказала Пета зі сльозами на очах.
Це вже не перший подібний випадок в сім'ї Чмерковського та Маргатройд. Пета вже пережила три викидні. Та закохані не втрачають надії й вірять, що їм вдасться вдруге стати батьками. Пета та Макс працюють з лікарями-репродуктологами. Зараз вони виховують сина Шая, якому 5 років.
Дружина та син Максима Чмерковського / Фото з інстаграму хореографа
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