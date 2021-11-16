Я не продаю душу, – Тіна Кароль пояснила, чому 8 років не гастролює в Росії

З промотуром платівки "Двойной рай" Тіна Кароль побувала в Казахстані, Білорусі, Грузії, однак не в Росії. У новому інтерв'ю співачка заявила, що не їздить в країну-агресора з 2014 року, бо може торгувати музикою, але не душею.

Пісні талановитої Тіни Кароль слухають як в Україні, так і за її межами. Її фан-клуби діють у всіх країнах СНД. Чимало прихильників співачки з Росії, однак вона вже сім років не їздила до них з концертами. В ефірі грузинського телеканалу зірка пояснила, що свій вибір зробила ще 2014 року.

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З початку війни на Донбасі Кароль не гастролювала ані у Москві, ані в інших містах Росії. Вона не приховує, що втратила чимало можливостей, але натомість отримала найголовніше – любов людей, яку не купиш ні за які гроші.

2014 року я сказала, що залишаюся в Україні попри те, що там багато можливостей. Це мій вибір, після цього вибору стало більше любові. Любов людей для мене все. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу,

– рішуче заявила Тіна Кароль.

Тіна Кароль про гастролі в Росії: дивіться відео з 3 хвилини 50 секунд

Що Тіна Кароль казала про гастролі в Росії

П'ять років тому співачка заявляла, що в її "громадянській позиції немає сірого кольору", тому вона не буде переходити межу – їздити з концертами в країну-агресора.

Тоді ж Тіна Кароль додавала, що "поставила національні інтереси вище за власні", адже Україна для неї – це не розмінна монета.

Влітку 2021 року зірка пояснювала, що українські артисти гастролюють у Росії, бо в них немає самоідентифікації.