Цього року чимало російських артистів виступили в українських містах. На жаль, чимало з них зібрали аншлаги. Серед артисток, які повернулися в Україну після тривалого перебування в Росії, є Ані Лорак і Світлана Лобода.

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Тіна Кароль про концерти Лорак і Лободи в Україні

Концерти російських гастролерок відбувалися влітку в Одесі. Так само там виступала Тіна Кароль. Усі троє зібрали аншлаги, однак між виконавицями є суттєва різниця. Кароль після початку російсько-української війни жодного разу не виступала в країні-агресорі.

Я нікого не суджу. Це вже не моя справа,

– сказала Тіна.

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Нагадаємо, концерти Лорак і Лободи в Україні пройшли з шаленим успіхом. Співачки навіть презентували пісні рідною мовою. Що дивно, адже вони не робили цього вже багато років. Але презентація пісень відбувалася все-таки російською.