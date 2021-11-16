Пісні талановитої Тіни Кароль слухають як в Україні, так і за її межами. Її фан-клуби діють у всіх країнах СНД. Чимало прихильників співачки з Росії, однак вона вже сім років не їздила до них з концертами. В ефірі грузинського телеканалу зірка пояснила, що свій вибір зробила ще 2014 року.

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З початку війни на Донбасі Кароль не гастролювала ані у Москві, ані в інших містах Росії. Вона не приховує, що втратила чимало можливостей, але натомість отримала найголовніше – любов людей, яку не купиш ні за які гроші.

2014 року я сказала, що залишаюся в Україні попри те, що там багато можливостей. Це мій вибір, після цього вибору стало більше любові. Любов людей для мене все. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу,

– рішуче заявила Тіна Кароль.

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До слова, не так давно співачка коментувала повернення в Україну російських гастролерок – Світлани Лободи та Ані Лорак. Вона запевняла, що "нікого не засуджує", адже це не її справа.

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