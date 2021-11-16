Песни талантливой Тины Кароль слушают как в Украине, так и за ее пределами. Ее фан-клубы действуют во всех странах СНГ. Немало поклонников певицы из России, однако она уже семь лет не ездила к ним с концертами. В эфире грузинского телеканала звезда пояснила, что свой выбор сделала еще в 2014 году.

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С начала войны на Донбассе Кароль не гастролировала ни в Москве, ни в других городах России. Она не скрывает, что потеряла немало возможностей, но взамен получила самое главное – любовь людей, которую не купишь ни за какие деньги.

В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине несмотря на то, что там много возможностей. Это мой выбор, после этого выбора стало больше любви. Любовь людей для меня все. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу,

– решительно заявила Тина Кароль.

Тина Кароль о гастролях в России: смотрите видео с 3 минуты 50 секунд

К слову, не так давно певица комментировала возвращение в Украину российских гастролеров – Светланы Лободы и Ани Лорак. Она уверяла, что "никого не осуждает", ведь это не ее дело.

Что Тина Кароль говорила о гастролях в России