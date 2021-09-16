Я дуже сумую, – Настя Каменських розплакалась, згадавши про покійного батька

Більш як пів року тому Настя Каменських втратила батька – Олексія Жмура. Співачка досі важко переживає смерть рідної людини. Вона пригадала, як провела останні дні з татом, але не змогла стримати сліз.

Смерть батька Насті Каменських була великою несподіванкою для публіки, однак не для самої артистки. Вона пояснювала, що тато помер від старості, йому було 82 роки. Судячи з усього, останні роки Олексій Жмур нездужав.

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За словами співачки, вона відчувала, що тато піде на небо, тому проводила з ним якомога більше часу.

Пам'ятаю, як сказала йому, що дуже його люблю і щоб він беріг себе і маму. Я просто проводила з ним багато часу, тому що розуміла, що час скоро його забере. І все. Я просто дуже сумую,

– заявила Настя Каменських і розплакалась.

Річ у тому, що співачка була надзвичайно близька зі своїми батьками – як з мамою, яку кличе Лідою, так і з Олексієм Жмурем. "Він був мені другом, не тільки татом", – ділиться зірка.

Настя Каменських з покійним батьком / Фото з інстаграму співачки

У Насті Каменських лише приємні спогади про батька. Вона вдячна йому за те, що навчив оберігати сім'ю, жартувати над друзями, привозити подарунки з-за кордону, а найголовніше – кохати.

"Він мені завжди казав: "Зрозумій, мені все одно, хто це буде. Найголовніше – це сонячний удар, який ти повинна спіймати, як я це зробив з твоєю мамою", – радив Олексій Жмур зірковій доньці.

Як Настя Каменських переживала смерть батька