Я дуже сумую, – Настя Каменських розплакалась, згадавши про покійного батька
Джерело:"ЖВЛ"
Більш як пів року тому Настя Каменських втратила батька – Олексія Жмура. Співачка досі важко переживає смерть рідної людини. Вона пригадала, як провела останні дні з татом, але не змогла стримати сліз.
Смерть батька Насті Каменських була великою несподіванкою для публіки, однак не для самої артистки. Вона пояснювала, що тато помер від старості, йому було 82 роки. Судячи з усього, останні роки Олексій Жмур нездужав.
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За словами співачки, вона відчувала, що тато піде на небо, тому проводила з ним якомога більше часу.
Пам'ятаю, як сказала йому, що дуже його люблю і щоб він беріг себе і маму. Я просто проводила з ним багато часу, тому що розуміла, що час скоро його забере. І все. Я просто дуже сумую,
– заявила Настя Каменських і розплакалась.
Річ у тому, що співачка була надзвичайно близька зі своїми батьками – як з мамою, яку кличе Лідою, так і з Олексієм Жмурем. "Він був мені другом, не тільки татом", – ділиться зірка.
Настя Каменських з покійним батьком / Фото з інстаграму співачки
У Насті Каменських лише приємні спогади про батька. Вона вдячна йому за те, що навчив оберігати сім'ю, жартувати над друзями, привозити подарунки з-за кордону, а найголовніше – кохати.
"Він мені завжди казав: "Зрозумій, мені все одно, хто це буде. Найголовніше – це сонячний удар, який ти повинна спіймати, як я це зробив з твоєю мамою", – радив Олексій Жмур зірковій доньці.
Як Настя Каменських переживала смерть батька
- Про смерть батька співачка дізналась від мами: вранці вона побачила пропущений дзвінок опівночі й зрозуміла, що тата немає серед живих.
- Чоловіка кремували, а Настя Каменських так і не змогла зайти в крематорій, щоб попрощатися. Вона вирішила запам'ятати батька живим і веселим.
- Незадовго після смерті батька артистка презентувала пісню "Почуття", яку присвятила йому.
- Реперу Потапу довелось підтримувати не лише дружину, а й тещу, яка на певний час переїхала до їхнього заміського будинку. Вони збирались утрьох і слухали улюблені пісні Олексія Жмура.
- Згодом Настя Каменських зізналась, що не була готова до смерті батька, бо до цього неможливо підготуватися. Це попри те, що Олексій Жмур був похилого віку.