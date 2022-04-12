"Я дуже хочу додому": що найперше зробить Надя Дорофєєва після перемоги

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась, що дуже сумує за додому. Після завершення повномасштабної війни зірка хоче обійняти близьких.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва перебуває в Європі, де планує більше займатися творчістю та допомагати Україні на благодійних концертах. Вона поділилась, що зробить після перемоги.

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Що зробить Надя Дорофєєва після перемоги

Виконавиця зізналась, що зараз найбільше мріє про повернення додому.

"Я не знаю, скільки разів я повторила фразу "я дуже хочу додому". Всі, кого зустрічаю, хочуть додому. Жодної людини не зустріла, яка хоче поїхати в Європу та Америку", – розповіла артистка.

Надя зізналась, що після перемоги України у війні вона зустрінеться з близькими та приділить їм час.

Найперше зроблю – я хочу всіх обіймати. Тут в Європі я зустріла декілька подружок, ми так сильно обіймалися, спілкувались. Головний ресурс країни – це люди, тому, напевно, для мене це обійми й наші люди,

– розповіла Дорофєєва.

Що зірки зроблять після війни