Росія нещадно вбиває український народ, руйнує міста, однак їй не вдасться зламати нас. Вже зовсім скоро українці повернутися в рідні міста та відбудовуватимуть їх.

Важливо "Де ти був усі ці 8 років": Дурнєв відповів на найпопулярніше питання російської пропаганди

Блогер Олексій Дурнєв вже знає, як святкуватиме перемогу. Насамперед він повернеться додому й плакатиме від щастя. Зазначимо, чоловік родом з Маріуполя, який зараз потерпає від російських загарбників.

А потім з друзями-блогерами зберемось десь, наставимо довгих столів і пиячитимемо. Думаю, це буде абсолютно відкрита вечірка, запросимо всіх. Така наша українська традиція – святкувати всім разом, за великими столами,

– прокоментував Дурнєв.

Зверніть увагу Уродженець Маріуполя Дурнєв сказав, чому місто нещадно знищують і хто з рідних там залишився

Інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн