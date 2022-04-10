Кожен українець зараз прагне лише одного – миру. Та не варто забувати про важливість мріяти, будувати плани, які обов'язково стануть реальністю після нашої перемоги. Саме так робить Євген Клопотенко.

Повне інтерв'ю тут Якою має бути кухня після перемоги, бістро Інші та благодійність: інтерв'ю з Євгеном Клопотенком

Що Євген Клопотенко зробить після перемоги

Кухар поділився, що в нього є два бажання, які прагне втілити в життя після того, як українці виженуть російських окупантів з наших земель: "Перше – це візьму сокиру і буду гнати ті компанії, які просто думають, що пересидять тут, а потім будуть працювати й у Росії, і в Україні. Ці компанії просто треба прибрати. Також треба заборони Московський патріархат. Треба зробити так, щоб у нас було більше українського простору, адже закінчення війни – це лише перемога над військовими. Але є ще інша річ, вона схожа на пухлину. Коли її забираєш, у неї можуть залишатись паростки. От я буду займатися тим, що допомагатиму прибирати ці метастази. Ми їх також повичищаємо, і тоді почнемо розбудовувати країну".

Та між цим всім Євген мріє взяти спінінги та поїхати ловити коропа. Він дуже сильно вже хоче на риболовлю.

В мене просто величезна криза – я кожного дня дуже хочу на риболовлю, і нічого не можу з цим зробити. Мабуть, це моє місце, яке мене заспокоює, приземляє. Я уявляю, як закидаю спінінги, вудочки, сиджу, дивлюся і насолоджуюсь. Це той момент, за яким я сумую, якого мені просто не вистачає. Все інше адаптувати та перетерпіти я можу,

– зізнався Клопотенко.

Інтерв'ю Євгена Клопотенка: дивіться відео онлайн