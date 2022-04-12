Известная украинская певица Надя Дорофеева находится в Европе, где планирует заниматься творчеством и помогать Украине на благотворительных концертах. Она поделилась, что сделает после победы.
К слову Анна Тринчер показала, какую посылку ей послала оставшаяся в Киеве бабушка.
Что сделает Надя Дорофеева после победы
Исполнительница призналась, что сейчас больше всего мечтает о возвращении домой.
"Я не знаю, сколько раз я повторила фразу "я очень хочу домой". Все, кого встречаю, хотят домой. Ни одного человека не встретил, который хочет уехать в Европу и Америку", – рассказала артистка.
Надя призналась, что после победы Украины в войне она встретится с близкими и уделит время.
В первую очередь сделаю – я хочу всех обнимать. Здесь в Европе я встретила несколько подруг, мы так сильно обнимались, общались. Главный ресурс страны – это люди, поэтому наверняка для меня это объятия и наши люди,
– рассказала Дорофеева.
Что звезды сделают после войны
- Шеф-повар Евгений Клопотенко мечтает уехать на рыбалку. Также он хочет заняться закрытием всех работающих в Украине российских фирм.
- Даша Астафьева не уверена, что сможет петь и танцевать, но готова быть полезна в восстановлении столицы и города.
- Алексей Дурнев будет готов плакать от счастья, а затем вернуться в Мариуполь и устроить празднование с друзьями.