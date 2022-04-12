Известная украинская певица Надя Дорофеева находится в Европе, где планирует заниматься творчеством и помогать Украине на благотворительных концертах. Она поделилась, что сделает после победы.

К слову Анна Тринчер показала, какую посылку ей послала оставшаяся в Киеве бабушка.

Что сделает Надя Дорофеева после победы

Исполнительница призналась, что сейчас больше всего мечтает о возвращении домой.

"Я не знаю, сколько раз я повторила фразу "я очень хочу домой". Все, кого встречаю, хотят домой. Ни одного человека не встретил, который хочет уехать в Европу и Америку", – рассказала артистка.

Надя призналась, что после победы Украины в войне она встретится с близкими и уделит время.

В первую очередь сделаю – я хочу всех обнимать. Здесь в Европе я встретила несколько подруг, мы так сильно обнимались, общались. Главный ресурс страны – это люди, поэтому наверняка для меня это объятия и наши люди,

– рассказала Дорофеева.

Что звезды сделают после войны