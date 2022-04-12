Відома українська співачка Надя Дорофєєва перебуває в Європі, де планує більше займатися творчістю та допомагати Україні на благодійних концертах. Вона поділилась, що зробить після перемоги.
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Що зробить Надя Дорофєєва після перемоги
Виконавиця зізналась, що зараз найбільше мріє про повернення додому.
"Я не знаю, скільки разів я повторила фразу "я дуже хочу додому". Всі, кого зустрічаю, хочуть додому. Жодної людини не зустріла, яка хоче поїхати в Європу та Америку", – розповіла артистка.
Надя зізналась, що після перемоги України у війні вона зустрінеться з близькими та приділить їм час.
Найперше зроблю – я хочу всіх обіймати. Тут в Європі я зустріла декілька подружок, ми так сильно обіймалися, спілкувались. Головний ресурс країни – це люди, тому, напевно, для мене це обійми й наші люди,
– розповіла Дорофєєва.
Що зірки зроблять після війни
- Шеф-кухар Євген Клопотенко мріє поїхати на риболовлю. Також він хоче зайнятися закриттям усіх російських фірм, що працюють в Україні.
- Даша Астаф'єва не впевнена, що зможе співати й танцювати, але готова бути корисною у відновленні столиці й міста.
- Олексій Дурнєв буде готовий плакати від щастя, а згодом повернутися до Маріуполя та влаштувати святкування з друзями.