Я на боці громадян, – Cardi B заговорила про агресію Росії проти України

Про напружену ситуацію в Україні говорять не лише світові лідери, а й суперзірки. Так, американська реперка Cardi B знає, що над Європою зависла загроза війни. У цьому конфлікті вона підтримує мир і громадян.

Поки цивілізований світ вводить санкції проти російських банків, наближених до Путіна олігархів та їхніх сімей, шоу-бізнес теж не мовчить. Cardi B запитали, що вона думає про "всю цю ситуацію з Росією", а вона розлого відповіла у твіттері.

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Cardi B про агресію Росії проти України

"Хотілося б, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери", – заявила реперка.

Пізніше Cardi B додала, що не стає ані на бік НАТО, ані на бік Росії. Вона за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення.

Я не на боці НАТО, я не на боці Росії, я насправді на боці громадян, тому що, зрештою, у світі зараз криза,

– висловилась артистка.

"Насправді я хочу сказати багато, але буду займатися своїми справами. Часом мені здається, що я маю таку велику платформу, що коли я скажу неправильні речі, мене можуть вбити", – додала Cardi B, очевидно, боячись бовкнути зайвого.

Cardi B про збройну агресію Росії / Відео з твіттера реперки

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