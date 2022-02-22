Подія пройде на "мості Кличка", як ще часто називають його у мережі, біля Арки дружби народів. Про свої наміри музиканти сповістили годину тому на телеграм-сторінці.
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Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходь на Пішохідно-велосипедний міст. "Океан Ельзи" заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднані!
– йдеться у публікації.
"Океан Ельзи" дасть концерт на "мості Кличка" / Скриншот з телеграму
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Додамо, що українські виконавці різко відреагували на ситуацію з військами навколо кордонів України та нице звернення Путіна 21 лютого:
- Ведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, у якій народився, але переїхав згодом працювати в Україну;
- Лідер O.Torvald звернувся з гнівним дописом до "опозиційних" росіян, які тепер мовчать після загрози вторгнення Росії в Україну;
- Камалія, Гвоздьова, Руслана, Реп'яхова, Карпа та десятки інших зірок опублікували слова підтримки українцям та різко засудили дії Кремля.
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