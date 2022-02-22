Подія пройде на "мості Кличка", як ще часто називають його у мережі, біля Арки дружби народів. Про свої наміри музиканти сповістили годину тому на телеграм-сторінці.

До слова "Дайте моїй країні спокій": зірки емоційно відреагували на рішення Путіна визнати бойовиків

Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходь на Пішохідно-велосипедний міст. "Океан Ельзи" заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднані!

– йдеться у публікації.



"Океан Ельзи" дасть концерт на "мості Кличка" / Скриншот з телеграму

Як на напружені події реагують колеги Вакарчука

Додамо, що українські виконавці різко відреагували на ситуацію з військами навколо кордонів України та нице звернення Путіна 21 лютого:

Ведучий Олексій Суханов відрікся від Росії, у якій народився, але переїхав згодом працювати в Україну;

Лідер O.Torvald звернувся з гнівним дописом до "опозиційних" росіян, які тепер мовчать після загрози вторгнення Росії в Україну;

Камалія, Гвоздьова, Руслана, Реп'яхова, Карпа та десятки інших зірок опублікували слова підтримки українцям та різко засудили дії Кремля.

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Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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