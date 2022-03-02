Я боротимусь за правду, – Тіна Кароль вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві

Українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває в Польщі, а саме у Варшаві. Вона наголосила, що боротиметься за правду. Особливо орієнтується на те, щоб донести правду аудиторії з Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану.

Російська пропаганда продовжує розповсюджувати фейки та не каже правду щодо ситуації, яка зараз в Україні. Тіна Кароль створила центр, який спрямований на те, щоб донести до світової спільноти правду війни, яка прямо зараз відбувається на території нашої держави. А також вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві, де заспівала.

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Тіна Кароль вийшла на мітинг у Варшаві

"Я буду боротися за правду, щоб у кожному місті світу звучав гімн України! Як символ свободи та незламності духу", – наголосила Кароль.

24 лютого Росія цинічно обстріляла українські міста та вдерлася на територію України. Тоді війна прийшла в кожну українську домівку.

26 лютого відбулася серія вибухів у житлових кварталах Києва. Тоді відбулися вибухи й біля дому Тіна Кароль. Вона прийняла рішення обороняти країну найдорожчим – голосом.

Я обіцяю донести правду тим, хто не знає цієї правди. Голос розуму, голос свободи звучатиме задля української перемоги,

– написала Кароль.

Тіна створила Міжнародний центр інформаційного спротиву зі штаб-квартирою у Варшаві. Там вона разом з однодумцями цілодобово працює над тим, щоб донести до простих людей у всьому світі реальну картину того, що відбувається на території України. Особливу увагу звертають на російськомовну аудиторію з Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану. Там поширена пропаганда, але люди мають знати правду. Зло має бути покаране.

Тіна Кароль на антивоєнному мітингу у Варшаві: дивіться відео онлайн

Перед вторгненням Росії в Україну Тіна Кароль пішла молитися в монастир, де й залишилася. Вона закликала припинити війну, яка не потрібна нікому. Після цинічних обстрілів українських міст артистка звернулася до Путіна та наголосила, що спопелить його.

Українські та світові зірки закликають людей не мовчати. На загибель в Україну приїжджають тисячі російських солдатів. Вони або безглуздо гинуть, або здаються в полон, щоб потім повернутися додому, до рідних. Росіяни на нашій землі – окупанти, а українці до останнього боронитимуть кожен сантимент Батьківщини.

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