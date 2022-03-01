З емоційними звертаннями виступили ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, акторка Олена Кравець та гімнастка Лілія Подкопаєва. Вони закликають росіян з багатомільйонною аудиторією не мовчати, виходити на мітинги та зупинити вбивцю. А також звертаються до матерів, синів яких Путін відправив помирати в Україні.

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Українські зірки звернулися до росіян

Катя Осадча

"Я Катя Осадча, українська телеведуча і журналістка. 24 лютого на мою країну напала Росія. У полон потрапляють хлопці різного віку, серед яких здебільшого 2002 року народження. Того ж року народився мій син. І що, звільняють, рятують? Що, ми неонацисти? Що це таке? Що це за слова такі? Ви ж всі нас знаєте! Ми ці "неонацисти". Я розмовляю трьома мовами, не треба мене рятувати!

Я знаю дуже багато людей, публічних людей з українськими паспортами, які зараз мовчать. Це злочин проти своєї країни. Спаліть паспорт! Розірвіть його! Отримайте російський! І більше не приїжджайте! Ніколи! Або робіть щось. Говоріть зі своєю аудиторією, виходьте на мітинги, співайте! Ви всі так гарно співали, чому ви зараз не можете згуртуватися та зробити щось, що сколихне Росію, що змусить всіх вийти на мітинг? Саша Рева, Артур Пирожков, людина з Донецьку, з українським паспортом. Ти користувався ним 8 років, щоб без проблем перетинати кордон та їздити на корпоративи. Було дуже зручно, а що тепер? Я можу ще довго перераховувати. Не мовчіть! Говоріть! Зупиняйте вбивцю! Зупиніть Путіна! Це у ваших силах!".

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Юрій Горбунов

"Мене звати Юрій Горбунов, я український телеведучий та кінопродюсер. Росіяни, так, напевно, ви перебуваєте в обмані, дивлячись російське телебачення і читаючи пропагандистську пресу. Але весь світ, здається, навіть на інших планетах знають, що відбувається в Україні вже 6 день. Російські та білоруські матері, ваші сини вбивають мирних мешканців. Бомблять Київ і всю Київську область, Харків. Вже 6 тисяч ваших дітей вбили в Україні. Ви для цього їх народжували та виховували? Ви такого майбутнього хотіли для них?".

Лілія Подкопаєва

"Це я, Лілія Подкопаєва, олімпійська чемпіонка. Ви просто зобов'язані знати правду. Правда в тому, що Росія – агресор. Росія розгорнула не спецоперацію, а повномасштабну війну. О 9:46 російський снаряд потрапив у житловий будинок в Харкові, інший – в центрі Умані. 6 людей загинуло і 12 поранені в Броварах. Можливо ви не знаєте, але російська армія привезла з собою мобільні крематорії.

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Українська армія битиметься до кінця, захищатиме нашу Батьківщину. За 4 дні війни Україна у своєму небі збила 29 російських літаків, 29 вертольотів. Наші солдати на своїй землі розгромили 191 ваш танк, 816 броньовиків. Ви втратили 2 кораблі та 5 ПВО. Я хочу закликати всіх матерів Росії, всіх росіян. Говоріть! Не мовчіть! Ваше слово має значення! Стоп агресору! Стоп Путіну! Стоп війні!".

Олена Кравець

"Привіт. Це я, Олена Кравець. І зараз будуть просто факти, які, напевно, не збігаються з тим, що ви чуєте по телевізору. Але це та реальність, в якій ми живемо. Ракети вдарили по Києву, Харкову, Одесі, Краматорську, Маріуполі. Ще 18 жертв повітряних ударів в Одесі. Російські війська прорвали державний кордон України та Київської області. Почалися бої в Сумах, Харків досі стоїть, Херсон, Одеса, острів Зміїний. Всі ці території – наші. Це спокійні території з мирним населенням, яке зараз обстрілює та знищує ваша армія.

У полон потрапляють російські солдати, з якими по-людськи поводяться, оперують їх. Вони кажуть, що їх відправили на навчання, вони не знали, куди йдуть. Зупиніть, будь ласка, свого президента, поки не пізно. Багато з вас кажуть: "Як же ми вийдемо на вулиці? Нас посадять в автозаки, ми тоді сядемо". У 2014 році в нас був президент Янукович. Після того, як на вулицях Києва побили студентів, вийшли мільйони людей, з якими не впорався жоден беркут. Так, в нас були жертви, багато загинули за встановлення справедливості. Але коли вас багато – ви непереможні, бо їх менше! Ви будете далі сидіти та дивитися? Робіть щось!".

Українські зірки звернулися до росіян: дивіться відео онлайн

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