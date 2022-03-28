Я бачу цю фальш, – Данилко про Лободу, яка плакала на камеру

Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, розповів, що думає про Світлану Лободу. Він вважає, що відео співачки зі сльозами на очах – фальшиве.

Андрій Данилко дав інтерв'ю російському ютуб-каналу "А поговорить?". Він розповів про життя в часи війни та поділився, що думає про Лободу.

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Андрій Данилко про Лободу

Виконавець висловився про відео артистки, де вона плакала на камеру. Він припустив, що Світлана записала ролик з п'ятого разу.

Я коли бачив тих, що плачуть, мене це дратувало, у мене не було співпереживання. Я бачу цю фальш. Коли ти бачиш цей п'ятий дубль, це мене дратує: "Як я плакала в цьому дублі? Хлопці, давайте ще". Що це таке?

– сказав Данилко.

"Дай Боже, щоб я був не правий, але в мене таке відчуття. Я маю співпереживати людині, а я дивлюсь і думаю – ну що це таке. Така ситуація, коли немає другого стільця. Ти визначся. Бог все бачить", – додав артист.

, Андрій Данилко критикував тих артистів, що плакали на камеру, розповідаючи про війну. Він закликав припинити паніку та спокійно доносити інформацію до людей.

Зауважимо, лиш нещодавно Світлана Лобода вперше сказала, що українські діти гинуть від російських ракет.