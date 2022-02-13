Після шоу "Х-фактор" Wellboy (Антон Вельбой – справжнє ім'я) зник з музичної тусівки, передає 24 канал. Однак ексучасник гурту "Грибы" Юрій Бардаш взявся за його продюсування і повернув на сцену. Щоб зняти підопічному перший кліп, він шукав гроші в зіркових друзів. Тіна Кароль була чи не єдиною, хто повірив у талант харизматичного юнака.

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Чому Тіна Кароль давала Wellboy гроші на "Гуси"

Юра тоді шукав підтримки й показував усім свого нового пацана, мене тобто. Він відправляв тим, тим, тим, і реакція від когось була, від когось не було. Хтось говорив: "Та ні, це що попало", а Тіна була з тих людей, які сказали "класно" і підтримала,

– зізнався Wellboy.

Цікаво, сама Тіна Кароль не відразу зізналась, що причетна до продюсування молодого артиста. Лише в грудні, через пів року після його шаленого успіху, вона розповіла, що "перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з її рук".

Wellboy про співпрацю з Тіною Кароль / Відео 24 каналу

Зауважимо, Тіна Кароль не готова самостійно продюсувати не тільки Wellboy, а й підопічних з "Голосу країни", бо "цілком занята собою" і не хоче "менеджерити весь процес". Вона може лише допомогти та надихнути.