После шоу "Х-фактор" Wellboy (Антон Вельбой – настоящее имя) исчез из музыкальной тусовки, передает 24 канал. Однако экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш взялся за его продюсирование и вернул на сцену. Чтобы снять подопечному первый клип, он искал деньги у звездных друзей. Тина Кароль была едва ли не единственной, кто поверил в талант харизматичного юноши.

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Почему Тина Кароль давала Wellboy деньги на "Гуси"

Юра тогда искал поддержку и показывал всем своего нового пацана, меня, то есть. Он отправлял тем, тем, тем, и реакция от кого была, от кого не было. Кто-то говорил: "Да нет, это что попало", а Тина была из тех людей, которые сказали "классно" и поддержала,

– признался Wellboy.

Интересно, сама Тина Кароль не сразу призналась, что причастна к продюсированию молодого артиста. Лишь в декабре, через полгода после его безумного успеха, она рассказала, что "первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из ее рук".

Wellboy о сотрудничестве с Тиной Кароль / Видео 24 канала

Отметим, Тина Кароль не готова самостоятельно продюсировать не только Wellboy, но и подопечных из "Голоса страны", потому что "целиком занята собой" и не хочет "менеджерить весь процесс". Она может помочь и вдохновить.