Поки Бардаш божеволіє: Wellboy розпочав співпрацю з MOЗGI Entertainment

10 листопада 2022 , 18:31
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Джерело:

інстаграм MOЗGI Entertainment

Український виконавець Wellboy цьогоріч розірвав усі контракти з продюсером Юрієм Бардашем, який виявився зрадником України. Тепер його просуванням займатиметься продюсерський лейбл Потапа та Ірини Горової.

Новина про неочікувану співпрацю популярного артиста Wellboy з Сумщини та MOЗGI з'явилась 10 листопада. У компанії кажуть, що вони "зліпились як самокрутки один до одного".

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З обов'язків лейблу тепер потрібно буде займатись "букінгом" концертів, а також працювати з брендами та рекламними інтеграціями Wellboy.

Як самокруточки папір ми зліпилися. Невгамовна творча енергія Wellboy + наша багаторічна професійна експертиза = ідеальне поєднання! Єднаємось – робимо індустрію міцнішою,
– написали у компанії.

На такий анонс вже відреагували прихильники MOЗGI, а також Ірина Горова – засновниця бренду.


Ірина Горова про співпрацю з Wellboy / Фото з інстаграм-сторіс 

Нагадаємо, що кілька днів тому Wellboy створив нову інстаграм-сторінку під назвою "Zliva na bravo".

Чому Wellboy пішов від Бардаша

  • З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардаш замовк у соцмережах. Хоч Бардаш раніше входив у гурт "Гриби", який активно гастролював Росією, проте перші тижні мовчав про війну.
  • Згодом він шокував публіку низкою проросійських заяв, зокрема порівнював Україну з нацистською Німеччиною, говорив про "вчасну капітуляцію" та "один русский народ". 
  • У липні Юрій Бардаш втік у Москву й готувався отримати російський паспорт та оголосив, що змінить ім'я. Бардаш вітав Путіна з днем народження, але до диктатора звернувся "від імені здорових українців".
  • Тому Wellboy ще навесні зрозумів, що з Бардашем йому не по дорозі й розірвав контракт, але в самостійне плавання не пішов. 22-річного юнака підтримали всі – від саундпродюсера Євгена Тріплова до Тіни Кароль.

Автор: Уляна Журба