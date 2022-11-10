Поки Бардаш божеволіє: Wellboy розпочав співпрацю з MOЗGI Entertainment
Джерело:інстаграм MOЗGI Entertainment
Український виконавець Wellboy цьогоріч розірвав усі контракти з продюсером Юрієм Бардашем, який виявився зрадником України. Тепер його просуванням займатиметься продюсерський лейбл Потапа та Ірини Горової.
Новина про неочікувану співпрацю популярного артиста Wellboy з Сумщини та MOЗGI з'явилась 10 листопада. У компанії кажуть, що вони "зліпились як самокрутки один до одного".
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З обов'язків лейблу тепер потрібно буде займатись "букінгом" концертів, а також працювати з брендами та рекламними інтеграціями Wellboy.
Як самокруточки папір ми зліпилися. Невгамовна творча енергія Wellboy + наша багаторічна професійна експертиза = ідеальне поєднання! Єднаємось – робимо індустрію міцнішою,
– написали у компанії.
На такий анонс вже відреагували прихильники MOЗGI, а також Ірина Горова – засновниця бренду.
Ірина Горова про співпрацю з Wellboy / Фото з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що кілька днів тому Wellboy створив нову інстаграм-сторінку під назвою "Zliva na bravo".
Чому Wellboy пішов від Бардаша
- З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардаш замовк у соцмережах. Хоч Бардаш раніше входив у гурт "Гриби", який активно гастролював Росією, проте перші тижні мовчав про війну.
- Згодом він шокував публіку низкою проросійських заяв, зокрема порівнював Україну з нацистською Німеччиною, говорив про "вчасну капітуляцію" та "один русский народ".
- У липні Юрій Бардаш втік у Москву й готувався отримати російський паспорт та оголосив, що змінить ім'я. Бардаш вітав Путіна з днем народження, але до диктатора звернувся "від імені здорових українців".
- Тому Wellboy ще навесні зрозумів, що з Бардашем йому не по дорозі й розірвав контракт, але в самостійне плавання не пішов. 22-річного юнака підтримали всі – від саундпродюсера Євгена Тріплова до Тіни Кароль.