Поки Бардаш божеволіє: Wellboy розпочав співпрацю з MOЗGI Entertainment

Український виконавець Wellboy цьогоріч розірвав усі контракти з продюсером Юрієм Бардашем, який виявився зрадником України. Тепер його просуванням займатиметься продюсерський лейбл Потапа та Ірини Горової.

Новина про неочікувану співпрацю популярного артиста Wellboy з Сумщини та MOЗGI з'явилась 10 листопада. У компанії кажуть, що вони "зліпились як самокрутки один до одного".

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З обов'язків лейблу тепер потрібно буде займатись "букінгом" концертів, а також працювати з брендами та рекламними інтеграціями Wellboy.

Як самокруточки папір ми зліпилися. Невгамовна творча енергія Wellboy + наша багаторічна професійна експертиза = ідеальне поєднання! Єднаємось – робимо індустрію міцнішою,

– написали у компанії.

На такий анонс вже відреагували прихильники MOЗGI, а також Ірина Горова – засновниця бренду.



Ірина Горова про співпрацю з Wellboy / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що кілька днів тому Wellboy створив нову інстаграм-сторінку під назвою "Zliva na bravo".

Чому Wellboy пішов від Бардаша