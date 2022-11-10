Новость о неожиданном сотрудничестве популярного артиста Wellboy из Сумщины и MOЗGI появилась 10 ноября. В компании говорят, что они "слепились как самокрутки друг к другу".
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По обязанностям лейбла теперь нужно будет заниматься "букингом" концертов, а также работать с брендами и рекламными интеграциями Wellboy.
Как самокруточки бумагу мы слепились. Неуемная творческая энергия Wellboy+ наша многолетняя профессиональная экспертиза = идеальное сочетание! Соединяемся – делаем индустрию крепче,
– написали в компании.
На такой анонс уже отреагировали поклонники MOЗGI, а также Ирина Горова – основательница бренда.
Ирина Горова о сотрудничестве с Wellboy / Фото с инстаграмм-сторис
Напомним, что несколько дней назад Wellboy создал новую инстаграмму-страницу под названием "Zliva na bravo".
Почему Wellboy ушел от Бардаша
- С началом полномасштабного вторжения России в Украину Бардаш умолк в соцсетях. Хотя Бардаш ранее входил в группу "Грибы", которая активно гастролировала Россией, однако первые недели молчал о войне.
- Впоследствии он шокировал публику рядом пророссийских заявлений, в частности, сравнивал Украину с нацистской Германией, говорил о "своевременной капитуляции" и "один русский народ".
- В июле Юрий Бардаш сбежал в Москву и готовился получить российский паспорт и объявил, что сменит имя. Бардаш поздравлял Путина с днем рождения, но к диктатору обратился "от имени здоровых украинцев".
- Поэтому Wellboy еще весной понял, что с Бардашем ему не по дороге и разорвал контракт, но в самостоятельное плавание не пошел. 22-летнего юношу поддержали все – от саундпродюсера Евгения Триплова до Тины Кароль.