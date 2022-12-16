Дорогу молодим, – ексклюзив з Wellboy про те, чому не подався на Нацвідбір та альбом без Бардаша

Антон Вельбой, який увірвався в український шоу-бізнес з треком "Гуси", випустив свій перший альбом – "8 марабу". У ньому вісім треків, шість з яких публіка почула вперше. Ми поспілкувалися з Wellboy перед релізом і дізналися, як писалося без Бардаша, що думає про Kalush та чому не пішов на Нацвідбір.

У дебютному студійному альбомі "8 марабу" Wellboy зазвучав по-новому та виклав усього себе, передає 24 канал. Він – про біль розлуки, тугу за домом, надію крізь відчай, внутрішню силу та навіть зневагу до експродюсера Бардаша, який чкурнув у Росію.

Не пропустіть Музика – це м'яка сила, – інтерв'ю з лідером букмекерів Jerry Heil про Нацвідбір та США

Якщо "Гуси" та "Стиль" уже відомі багатотисячній аудиторії артиста, то "Додому", "Марабу", "Гори кручі", "Струна", "Хто ти" та "Жовті мальви" назагал пролунали лише 16 грудня. 24 каналу Wellboy розповів, як творилося, і чому жодна з пісень не підійшла для Нацвідбору Євробачення-2023.

Писалося складно, – як і з ким Wellboy створив свій перший альбом

Хто допомагав вам з текстами і музикою?

У нас цікавий і різножанровий вийшов альбом. Там не тільки звичний вже реггетон, але й хіп-хоп, скрім, поп-рок й інші жанри. Вісім пісень, більшість з яких зовсім нові – багато роздумів на тему дому, мами, втраченого часу. Хотілося б закарбувати ті події, почуття, думки, які наповнюють мене сьогодні.

Майже всі пісні написані під час війни, були деякі рядки написані раніше, але саме в пісню вони були оформлені вже зараз. Над матеріалом ми працювали разом з Женею Тріпловим, Серьожею Рановим, Стьопчиком. От ми це все писали, старалися.

Чи пишеться вам і команді в такий непростий для країни час?

Чи складно пишеться? Складно, але фізично. Бо ми писали альбом на студії в Києві й через відключення світла та обстріли не могли завершити його в той термін, який собі запланували. Але зараз таке життя, що взагалі щось планувати важко.

Яка з пісень альбому "8 марабу" найулюбленіша?

Кожна пісня мені подобається, і ми хотіли, щоб й іншим вони сподобалися, бо наша мета була – підійняти людям настрій, створюючи його.

Wellboy на зйомках кліпу / Фото з пресслужби

Вона завжди була, – про російську попсу та "шароварщину"

Ще минулого року ваші "Гуси" були єдиним україномовним треком у топ 100 Apple Music Україна. На превеликий жаль, на перших сходинках досі росіяни. Як думаєте, чому так відбувається?

Я не знаю, чому так. Багато людей зараз слухають саме україномовний контент. Я насправді замислююсь над цим кожного дня. Звичайно, вплив російської культури на Україну був дуже великий і дуже довгий час. І тому це все просто так і швидко не викоріниш, має пройти час. І порівняно з минулим роком, ми бачимо позитивну динаміку у чартах. Я думаю, люди слухають російськомовні пісні, тому що вони в топі.

Я не знаю, як на людей повпливати і, якщо чесно, про це більше якось має думати сегмент культури в країні чи щось таке. Я як артист, музикант зі своєю командою докладаю максимум зусиль, щоб було більше якісного україномовного контенту.

Чи поділяєте ви думку, що чимало українських артистів зараз "грішать" шароварщиною?

Щодо так званої "шароварщини". Ну, вона завжди була, але й багато якісної зараз музики від нових виконавців. Тут головне, хто на чому фокусується.

Не відкликається мені їхнє музло, – про Kalush і Нацвідбір 2023

Минулого року ви брали участь у Нацвідборі Євробачення й отримали досить непоганий результат – посіли третю сходинку. Чому цього року Нацвідбір без вас?

Бо дорогу молодим. Я там вже був.

Wellboy на Нацвідборі Євробачення-2022 / Фото Суспільного

Після того, як Аліну Паш дискваліфікували, ви мали всі шанси представити Україну на Євробаченні-2022, і в цьому вам наполегливо допомагав Бардаш – називав лідера гурту Kalush Олега Псюка "баригою". Ви перетиналися з Kalush після цього інциденту?

Як там колись і кого Бардаш тільки не називав, то нехай він і відповідає за ці слова.

Які у вас стосунки з гуртом Kalush? І як ви вважаєте, їхня світова популярність заслужена, чи хто б не представив Україну на Євробаченні-2022, досяг такого ж успіху?

На рахунок того, які в мене стосунки з Kalush, не знаю. Я поважаю окремих людей у команді. Саша Таб мені в них дуже подобається.

Але щодо музики, ну якось не відкликається мені їхнє музло. Сам концепт прикольний, і респект пацанам за те, що вони сказали про Азовсталь на міжнародній арені зі сцени Євробачення. Це було дуже круто і за це величезна повага. Тому до Kalush ставлюся з повагою, крутий проєкт.

Що думає про Бардаша, який шукає "таланти Донбасу"

Дехто казав, що без Бардаша і його грошей у вас нічого не вийде. Наскільки важче зараз залітати в тренди? Плюс зважаючи на розквіт україномовного продукту.

Ну, колись говорили дуже багато всього різного. Що не вийде і так, і так не вийде. Багато хто не вірив, але вийшло. Продюсер пішов, але команда залишилася. Ми продовжили співпрацю з Женею Тріпловим і компанією Papa Music. Після розриву ми вже випустили два сингли: пісню-маніфест "Ворогів на ножі" та "Стиль". І вони досить впевнено тримаються на високих сходинках. Головне – чи заходить це людям, їхню увагу за гроші точно не придбаєш.

І до речі, бабки Бардаша ви можете побачити у кліпі "Вишні". Там такі три чи чотири чудові бабусі. То і є бабки Бардаша.

Нещодавно ваш експродюсер Юрій Бардаш приїжджав у Алчевськ "шукати таланти" Донбасу. Раніше він казав про "музичну культурну мобілізацію" в Росії і згадував вас. Хвалився, що "знайшов пацана з села", зробив з нього номер один в Україні й тепер повторить це в Росії. Не образливо вам, що всі заслуги Бардаш приписує собі?

Мені взагалі все одно, хто кому які заслуги приписує. Я людина дуже скромна. І якщо мої заслуги комусь приписують, то я завжди обходжу це стороною. Час розставить все на свої місця.

Я уявлення не маю, що він там знайде, і який це новий проєкт буде, я не слідкую. Бо мені не цікаво.