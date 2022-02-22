Нацвідбір Євробачення став майданчиком для найгучніших шоубізнесових скандалів 2022 року. Якщо Alina Pash зникла з інфопростору після фейкової довідки від прикордонників, а Kalush Orchestra дійшов згоди зі Суспільним, то продюсер Wellboy лише розганяє конфлікти. Його претензії посипались у бік Олега Псюка.

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Юрій Бардаш про плагіат гурту Kalush Orchestra

Продюсер зауважив, що пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022 в Турині, схожа на хіт американського репера Coolio – Gangsta's Paradise.

Вважаю, що це круто, і для внутрішнього ринку ок. Але на весь світ потрібно представляти щось своє, українське. А це, на превеликий жаль, не про Євробачення. Так що до побачення,

– написав Юрій Бардаш в інстаграмі.

Kalush Orchestra зі Stefania та Coolio з Gangsta's Paradise: слухайте пісні онлайн

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Юрій Бардаш назвав лідера Kalush Orchestra баригою

В інстаграм-сторіс Юрій Бардаш навів уривки з інтерв'ю Олега Псюка, в якому той зізнався, що торгував наркотиками. "Шмаль я спробував у 16. Коли в тебе компанія 30 людей і курять всі, то дивно, якщо ти цього не робиш… Різні штучки бували, важко стриматись, коли ти це продаєш", – заявляв лідер Kalush в інтерв'ю ютуб-каналу "У Міщенко".

Виходить, що Alina Pash їхати не може. Kalush постарався, щоб вона не поїхала. Але стався унікальний "ор" – Kalush їхати теж не може. Я не думаю, що країна настільки сліпа і глуха, щоб відправити на Євробачення людину, яка продавала наркотики. Баригу, виходить,

– емоційно прокоментував продюсер.

Він неоднозначно заявив, що не проти бариг, але "коли ти претендуєш на те, щоб представляти країну на міжнародній арені, то це не підходить".

Схоже, у такий спосіб Юрій Бардаш спробував підірвати репутацію Kalush Orchestra перед Євробаченням, адже заявив: "Якщо Wellboy запропонують, то Wellboy поїде".