З фото Залужного, гімном України та побажаннями для Путіна: Вєрка Сердючка “запалила” в Маямі
Джерело:Casey Coughlin
Українська артистка Вєрка Сердючка ефектно виступила в Маямі. Під час свого концерту зірка зі сцени побажала смерті Владіміру Путіну, а також показала фото Валерія Залужного.
Зараз артист Андрій Данилко, який виступає в творчому образі Вєрки Сердючки, з командою їздять по США з благодійним туром. Концерт у Маямі відбувся 6 вересня.
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Артист підготував багато української символіки для своєї концертної програми. Так, на початку виступу Вєрка Сердючка оголосила глядачам, що шоу-програма має "лірично-романтичну" назву – "Путін, щоб ти здох".
Зірка ефектно виконала хіт Dancing Russia Goodbye. Під час виступу за спинами Сердючки з’явився напис: "FUCK THE WAR", який згодом змінився на фото генерала Валерія Залужного.
Вєрка Сердючка на концерті в Маямі / Фото з соцмереж
Також на концерті української зірки пролунав гімн України. Його Андрій Данилко слухав, тримаючи руку на серці, вже без свого сценічного образу.
Дивіться виступ Вєрки Сердючки в Маямі: відео
Вєрка Сердючка публічно говорить про війну в Україні
- Подібне шоу Сердючка нещодавно показала на фестивалі Лайми Вайкуле в Латвії, де присутніми були й росіяни. Тоді вона теж показала фото головнокомандувача ЗСУ, а потім викрикнула слова "Україна переможе!" та "Слава Україні".
- Вєрка Сердючка також підтримала TVORCHI у фіналі Євробачення-2023. Артистка з “мамою” були в антивоєнних футболках, на яких писало "Fuck the war". Сама зірка теж виступила, але їй не дозволили заспівати рядки Russia goodbye.
- У жовтні на концерті в Польщі пролунали головні хіти Сердючки – Dolce & Gabbana, Russia, goodbye, "Гоп-гоп", "Гуляночка" та інші. Але найбільші овації зірвала кричалка зарки про воєнного злочинця: “Путін, щоб ти здох! Амінь”.
- У листопаді Андрій Данилко зумів продати на аукціоні своє легендарне авто Фредді Мерк'юрі. Виручені кошти – 11 мільйонів гривень – шоумен пожертвував на будівництво реабілітаційного центру в Україні.
- Нагадаємо, що за проукраїнську позицію Сердючці на 50 років заборонили в'їзд до Росії. Проте артистові байдуже на таке "покарання".