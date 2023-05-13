Вже за кілька годин весь світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. Нагадаємо, що TVORCHI, за прогнозами букмекерів, входять до трійки лідерів.

До теми Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

Українці дуже вболівають за всій гурт. Вєрка Сердючка теж вирішила підтримати TVORCHI у фіналі. Цікаво, що Сердючка з мамою були в антивоєнних футболках, на яких писало "Fuck the war".

Артисти навіть влаштувати імпровізований виступ – заспівали разом.

Додамо, що TVORCHI виступлять у фіналі Євробачення-2023 під номером 19. Українці можуть віддати свої голоси за улюбленців у гранд-фіналі (але за Україну можна голосувати лише з інших країн). Як це зробити – розповідаємо тут.

У фіналі виступлять й інші українські артисти, але вже у перервах між номерами учасників. Зокрема, Kalush Orchestra відкриє фінал, а Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів.