Шоумен Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, виставив на аукціон своє легендарне авто, що належало Фредді Мерк'юрі. 5 листопада аукціон завершився – машину продали за 11 мільйонів гривень!

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Андрій Данилко продав легендарне авто

5 листопада у Лондоні відбувся аукціон Sotheby's, куди Андрій Данилко передав свій легендарний Rolls Royce Silver Shadow 1974 року. Андрій Данилко придбав авто лідера Queen, щоб передати до музею, але згодом почалась війна.

"І Андрій вирішив вчинити інакше – він віддав легендарну автівку на аукціон, щоб виручені кошти передати нам, для якнайшвидшого запуску центру Superhumans. І от, щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", – поділилися представники центру.

Всю суму Андрій Данилко перерахує на благодійну мету – безплатну допомогу в Україні для людей, що постраждали через війну. Реабілітаційний центр Superhumans розпочне роботу вже на початку 2023 року. Раніше його підтримав співак Стінг, Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська та інші.



Аукціон, де продали авто Данилка / Фото з інстаграму центру



Авто Фредді Мерк'юрі / Фото з інстаграму центру

Хто ще продавав авто

Український телеведучий Дмитро Комаров на своє 39-річчя також оголосив про благодійний аукціон. Він виставив на продаж рідкісний спорткар.

Мандрівник продав своє авто компанії молодиків, що займаються інвестиціями. Мільйон виручених гривень передали на "передок" у вигляді понад 20 пікапів, джипів та мікроавтобуса.