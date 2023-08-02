Вєрку Сердючку разом з "мамою" та шоу-балетом запросили як зірку з України на фестиваль в Юрмалі. І виступила артистка, як завжди, ефектно.

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Під час свого виступу Андрій Данилко з'явився на сцені у вишиванці та з зіркою на голові. Сердючка виконала улюблені всіма хіти, а також відому перероблену пісню Dancing Lasha Tumbai, в якій заспівала "Раша, гудбай".

А наприкінці виступу на великому екрані з'явилося фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а сама Сердючка викрикнула слова "Україна переможе!" та "Слава Україні".

Додамо, що цього року фестиваль був присвячений допомозі Україні. Частину коштів з події спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну. Відомо, що було зібрано понад 3,6 тисячі євро (близько 150 тисяч гривень).

Серед українських зірок на сцені також з'явилися Макс Барських, Оля Полякова, ALEKSEEV та Анна Буткевич. Українські знаменитості виконали свої хіти українською мовою.

Українські зірки на фестивалі в Юрмалі / Фото з соцмереж

Водночас в Юрмалу не запросили нікого з російських виконавців, окрім Андрія Макаревича. Проте фестиваль відвідали і друзі Вайкуле – Алла Пугачова та Максим Галкін.

Довідка! Лайма Вайкуле – латвійська співачка, яка підтримує Україну й засуджує вторгнення Росії. Після 24 лютого 2022 артистка відмовилася від концертів у Росії й припускає, що більше туди не повернеться з гастролями. Вайкуле вже зізнавалася, що мріє про перемогу України.