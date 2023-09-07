Сейчас артист Андрей Данилко, выступающий в творческом образе Верки Сердючки, с командой ездят по США с благотворительным туром. Концерт в Майами прошел 6 сентября.
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Артист подготовил многие украинские символики для своей концертной программы. Так, в начале выступления Верка Сердючка объявила зрителям, что шоу-программа имеет "лирически романтическую" название – "Путин, чтобы ты сдох".
Звезда эффектно исполнила хит Dancing Russia Goodbye. Во время выступления за спинами Сердючки появилась надпись: "FUCK THE WAR", которая впоследствии изменилась на фото генерала Валерия Залужного.
Верка Сердючка на концерте в Майами / Фото из соцсетей
Также на концерте украинской звезды прозвучал гимн Украины. Его Андрей Данилко слушал, держа руку на сердце уже без своего сценического образа.
Смотрите выступление Верки Сердючки в Майами: видео
Верка Сердючка публично говорит о войне в Украине
- Подобное шоу Сердючка недавно показала на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, где присутствовали и россияне. Тогда она тоже показала фото главнокомандующего ВСУ, а затем выкрикнула слова "Украина победит!" и "Слава Украине".
- Верка Сердючка также поддержала TVORCHI в финале Евровидения-2023. Артистка с мамой были в антивоенных футболках, на которых писало "Fuck the war". Сама звезда тоже выступила, но ей не разрешили спеть строчки Russia goodbye.
- В октябре на концерте в Польше раздались главные хиты Сердючки – Dolce & Gabbana, Russia, goodbye, "Гоп-гоп", "Гуляночка" и другие. Но самые большие овации сорвала кричалка зарки о военном преступнике: “Путин, чтоб ты сдох! Аминь».
- В ноябре Андрей Данилко сумел продать на аукционе свой легендарный автомобиль Фредди Меркьюри. Вырученные средства – 11 миллионов гривен – шоумен пожертвовал на строительство реабилитационного центра в Украине.
- Напомним, что за проукраинскую позицию Сердючке на 50 лет запретили въезд в Россию. Однако артисту безразлично такое "наказание".