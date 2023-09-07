Зараз артист Андрій Данилко, який виступає в творчому образі Вєрки Сердючки, з командою їздять по США з благодійним туром. Концерт у Маямі відбувся 6 вересня.

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Артист підготував багато української символіки для своєї концертної програми. Так, на початку виступу Вєрка Сердючка оголосила глядачам, що шоу-програма має "лірично-романтичну" назву – "Путін, щоб ти здох".

Зірка ефектно виконала хіт Dancing Russia Goodbye. Під час виступу за спинами Сердючки з’явився напис: "FUCK THE WAR", який згодом змінився на фото генерала Валерія Залужного.



Вєрка Сердючка на концерті в Маямі / Фото з соцмереж

Також на концерті української зірки пролунав гімн України. Його Андрій Данилко слухав, тримаючи руку на серці, вже без свого сценічного образу.

Дивіться виступ Вєрки Сердючки в Маямі: відео

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