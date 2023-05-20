Після гранд-фіналу Євробачення-2023 в мережі завірусилося відео, де Вєрка Сердючка загубила туфлю, коли співала Lasha Tumbai на Параді прапорів. Андрій Данилко вперше з гумором прокоментував ситуацію і зізнався, що йому вигадали нове прізвисько.

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Вєрка Сердючка пожартувала про туфлю на Євробаченні-2023

Мало того, що я з України, та я ще з Євробачення. Зараз мене всі дражнять: "Вєрка ППО". Так запустила в зал тапочок. Друзі, з тапком усе нормально,

– пожартувала Вєрка Сердючка зі сцени.

Вона також наголосила, що їй не дозволили заспівати Russia goodbye у фіналі Євробачення-2023 й попросили повторити текст, який був 2007 року. Однак на сольнику в Естонії Вєрка Сердючка не лише згадала країну-окупанта, а й послала її треком "Геть з України, москаль некрасівий".

"Між нами, я дуже хотіла заспівати в цьому маленькому шматочку Russia goodbye, де я бігла як собака відв'язана. Не дозволили сказати те, що я хочу. Але на своєму сольному концерті, я буду співати те, що забажаю", – додала артистка.