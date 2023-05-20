После гранд-финала Евровидения-2023 в сети завирусилось видео, где Верка Сердючка потеряла туфлю, когда пела Lasha Tumbai на Параде флагов. Андрей Данилко впервые с юмором прокомментировал ситуацию и признался, что ему придумали новое прозвище.
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Верка Сердючка пошутила о туфле на Евровидении-2023
Мало того, что я из Украины, я еще с Евровидения. Сейчас меня все дразнят: "Верка ПВО". Так запустила в зал тапочек. Друзья, с тапком все нормально,
– пошутила Верка Сердючка со сцены.
Она также подчеркнула, что ей не разрешили спеть Russia goodbye в финале Евровидения-2023 и попросили повторить текст, который был в 2007 году. Однако на сольнике в Эстонии Верка Сердючка не только вспомнила страну-оккупанта, но и послала ее треком "Геть з України, москаль некрасівий".
"Между нами, я очень хотела спеть в этом маленьком кусочке Russia goodbye, где я бежала как собака отвязанная. Не позволили сказать то, что хочу. Но на своем сольном концерте, я буду петь то, что пожелаю", – добавила артистка.
- Кстати, Russia goodbye вместо Lasha Tumbai Верка Сердючка поет на всех концертах с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Андрей Данилко комментировал это так: "С 24 февраля, никакого Lasha Tumbai в этой песне. Это только Russia goodbye. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы услышите".
- Хотя Russia goodbye не прозвучало со сцены в Ливерпуле, за кулисами Евровидения-2023 Верка Сердючка с "мамой" красовались в антивоенных футболках, на которых писало Fuck the war.