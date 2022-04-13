У багатьох українців мають родичів в Росії й після початку повномасштабної війни намагалися достукатися до них, показати, що насправді відбувається в нашій країні.

До теми Мені щиро прикро, – Alina Pash публічно розкаялася за колаборації з росіянами

Alina Pash про родичів з Росії

Зараз Alina Pash розірвала всі зв'язки з Росією. Вона не лише припинила колаборації з росіянами, а й перестала спілкуватися з родичами. Батько Аліни служить у територіальній обороні, а ті далі вірять у пропаганду російських телеканалів.

Десь тиждень тому обрубалися взагалі всі нитки з родичами. Коли навіть родичі не розуміють і кажуть: "У вас своя правда, а у нас своя". Я не витримала й сказала, що у нас більше нічого спільного немає, можете забути про існування якоїсь рідності між нами. Між нами величезна прірва,

– розповіла Alina Pash.

Достукатися до більшості росіян – нереально. Вони не хочуть знати правду, вірять лише в те, що кажуть по федеральних каналах. Поки в Україні щодня гинуть мирні мешканці, серед яких багато жінок і дітей, росіяни продовжують підтримувати війну та жорстокі вбивства.