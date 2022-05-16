29-річна Alina Pash зізналася, що після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 їй знову "прилітає". Хейтери, які поливали її брудом у лютому після Нацвідбору, знову активізувалися. Вони бажають артистці закінчення кар'єри. Тож вона відповіла усім, хто сліпо її ненавидить.

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Alina Pash плачеться через хейтерів

Стараєшся робити все, що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо, вочевидь, до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя,

– поскаржилася Alina Pash.

Співачка додала, що вже не перший рік страждає від хейтерів. Однак сподівається, що "ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного". Alina Pash вважає, що це ознака сильного, свідомого суспільства, за яке Україна зараз бореться.

Alina Pash на благодійному концерті: фото

Нагадаємо, у березні, на 6-й день війни, Alina Pash зі сльозами записала відео, в якому вибачилась за себе "колишню": "Я прошу пробачення. У себе теперішньої, в України, у людей, кого могла образити, за те, що у мене не вийшло відразу все розуміти і бути такою сильною, якою вважаю себе зараз". Вочевидь, вона мала на увазі поїздки до Росії та в окупований Крим.

Alina Pash підтримав український шоу-біз

Alyona Alyona: "Обіймаю! Вибач, якщо образила";

"Обіймаю! Вибач, якщо образила"; Оля Полякова: "Аліночко, ти дуже талановита артистка! Розумію, як складно тобі зараз, це випробування ти пройдеш і станеш сильною, непереможною, повір! Роби, що робиться, а буде все добре! Тримайся, дитинко! Все буде Україна, а ти її славна донька";

"Аліночко, ти дуже талановита артистка! Розумію, як складно тобі зараз, це випробування ти пройдеш і станеш сильною, непереможною, повір! Роби, що робиться, а буде все добре! Тримайся, дитинко! Все буде Україна, а ти її славна донька"; ді-джейка Анастасія Топольська : "Аліно, найкращі люди бачать і усвідомлюють твій внесок та зусилля, щоб цей світ став кращим. Сильні за тебе";

: "Аліно, найкращі люди бачать і усвідомлюють твій внесок та зусилля, щоб цей світ став кращим. Сильні за тебе"; репер XXV кадр: "Колись суспільство навчиться тепла та любові, колись суспільство приборкає ненависть. Щиро вірю в це".

Скриншот з інстаграму Alina Pash

Примітно, що зараз Alina Pash активно виступає за кордоном і збирає гроші для України. У квітні вона заспівала "Тіні забутих предків" на благодійному концерті "Доброго вечора! Ми з України", який відбувся у Варшаві.

Повний текст публікації Alina Pash:

Інста знесла моє фото зі зброєю. Тому кидаю інше фото зі зброєю.

Стараєшся робити все, що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо, вочевидь, до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя на трендах соцмереж. І закривати очі на гірші і свідомі прояви інших діячів, бо не модно.

Так працює суспільна думка та інтернет. Я це знаю, приймаю вже не перший рік і розумію, чому так стається. Та нічого, товариство, всі ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного, бо це ознака сильного й свідомого суспільства, яким ми точно стаємо, за яке зараз відчайдушно боремось.

На тому й стою. З любов'ю до України.

P.S. Навіяно черговою хвилею сліпої ненависті.