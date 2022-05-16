29-річна Alina Pash зізналася, що після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 їй знову "прилітає". Хейтери, які поливали її брудом у лютому після Нацвідбору, знову активізувалися. Вони бажають артистці закінчення кар'єри. Тож вона відповіла усім, хто сліпо її ненавидить.
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Alina Pash плачеться через хейтерів
Стараєшся робити все, що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо, вочевидь, до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя,
– поскаржилася Alina Pash.
Співачка додала, що вже не перший рік страждає від хейтерів. Однак сподівається, що "ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного". Alina Pash вважає, що це ознака сильного, свідомого суспільства, за яке Україна зараз бореться.
Alina Pash на благодійному концерті: фото
Alina Pash підтримав український шоу-біз
- Alyona Alyona: "Обіймаю! Вибач, якщо образила";
- Оля Полякова: "Аліночко, ти дуже талановита артистка! Розумію, як складно тобі зараз, це випробування ти пройдеш і станеш сильною, непереможною, повір! Роби, що робиться, а буде все добре! Тримайся, дитинко! Все буде Україна, а ти її славна донька";
- ді-джейка Анастасія Топольська: "Аліно, найкращі люди бачать і усвідомлюють твій внесок та зусилля, щоб цей світ став кращим. Сильні за тебе";
- репер XXV кадр: "Колись суспільство навчиться тепла та любові, колись суспільство приборкає ненависть. Щиро вірю в це".
Скриншот з інстаграму Alina Pash
Повний текст публікації Alina Pash:
Інста знесла моє фото зі зброєю. Тому кидаю інше фото зі зброєю.
Стараєшся робити все, що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо, вочевидь, до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя на трендах соцмереж. І закривати очі на гірші і свідомі прояви інших діячів, бо не модно.
Так працює суспільна думка та інтернет. Я це знаю, приймаю вже не перший рік і розумію, чому так стається. Та нічого, товариство, всі ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного, бо це ознака сильного й свідомого суспільства, яким ми точно стаємо, за яке зараз відчайдушно боремось.
На тому й стою. З любов'ю до України.
P.S. Навіяно черговою хвилею сліпої ненависті.