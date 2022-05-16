29-летняя Alina Pash призналась, что после победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 ей снова "прилетает". Хейтеры, которые поливали ее грязью в феврале после Нацотбора, снова активизировались. Они желают артистке окончания карьеры. Она ответила всем, кто слепо ее ненавидит.
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Alina Pash плачется из-за хейтеров
Стараешься делать все, что можешь для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что, очевидно, до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя,
– пожаловалась Alina Pash.
Певица добавила, что уже не первый год страдает из-за хейтеров. Однако надеется, что "мы научимся видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга". Alina Pash считает, что это признак сильного, сознательного общества, за которое Украина сейчас борется.
Alina Pash на благотворительном концерте: фото
Alina Pash поддержал украинский шоу-бизнес
- Alyona Alyona: "Обнимаю! Извини, если обидела";
- Оля Полякова: "Алиночка, ты очень талантливая артистка! Понимаю, как сложно тебе сейчас, это испытание ты пройдешь и станешь сильной, непобедимой, поверь! Делай, что делается, а будет все хорошо! Держись, детка! Все будет Украина, а ты ее славная дочь";
- ди-джейка Анастасия Топольская: "Алина, лучшие люди видят и осознают твой вклад и усилия, чтобы этот мир стал лучше. Сильные за тебя";
- рэпер XXV кадр: "Когда-то общество научится теплу и любви, когда-то общество обуздает ненависть. Искренне верю в это".
Скриншот из инстаграма Alina Pash
Полный текст публикации Alina Pash:
Инста снесла мое фото с оружием. Потому бросаю другое фото с оружием.
Стараешься делать все, что можешь для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что, очевидно, до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно.
Так работает общественное мнение и Интернет. Я это знаю, принимаю уже не первый год и понимаю, почему так происходит. Да ничего, общество, все мы научимся видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга, потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся.
На том стою. С любовью к Украине.
P.S. Навеяна очередной волной слепой ненависти.