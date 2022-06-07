Вперше за три місяці: Джамала вийшла на прогулянку з дітьми у центр Стамбула

Українська співачка взяла паузу у благодійних концертах у Європі та США, тому повернулась до дітей у Стамбул. Їх вона там залишила після того, як покинула Україну в перші тижні війни. Зараз вона змогла з ним гарно провести час.

З початку повномасштабної війни Джамала посилено гастролювала різними країнами Європи та була у США. За весь час їй вдалось зібрати понад 90 мільйонів євро на допомогу ЗСУ та українцям-переселенцям. Це один з найбільших фінансових показників серед тих, які вдалось зібрати українським артистам.

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Проте у перші тижні війни, перейшовши румунський кордон і діставшись до Туреччини, Джа залишила своїх синів у Стамбулі під опіку сестри. Чоловік артистки залишився в Україні згідно з законом про воєнний стан – з ним вона не бачилась від початку війни. Зараз артистка нарешті возз'єдналась з дітьми.

Звичайна радість – вперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми у центр Стамбула. Показати їм місто. Відчуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів,

– написала Джамала в мережі.

На знімках можна побачити, як хлопчики підросли за цей час. Вони гуляли по центру міста та побували у знаменитому Софійському соборі (Ая-Софія). Навіть для прогулянки Джамала обрала промовисту білу футболку із синьо-жовтим прапором, а також підвіску на шиї з українським тризубом.



Джамала з синами біля мечеті / Фото з інстаграму артистки



Джамала з молодшим сином Селімом-Гіраєм / Фото з інстаграму



Емір Рахман та Селім-Гірай в Ая-Софії / Фото з інстаграму



Джамала приїхала в Стамбул / Фото з інстаграму