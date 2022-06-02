Ведучими телемарафону стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко – так, як це було на першому заході у Польщі. Проте якщо перший благодійний концерт зібрав пожертвувань на 40 мільйонів гривень, то зараз – лише 6 мільйонів.

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На кошти, зібрані під час події, буде закуплено медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених внаслідок війни.

Попри значну меншу кількість пожертвувань, такий захід є особливо необхідним після 3-х місяців війни в Україні, аби Європа та весь світ не забували про жорстокість росіян та допомагали українцям в гуманітарній допомозі та озброєнні. Зазначимо, що за приблизними оцінками, у Берліні на благодійному концерті зібралось близько 15 тисяч людей.

Дякуємо всім, хто прийшов до Бранденбурзьких воріт, та всім, хто дивився нас по всьому світу!

– написала телеведуча Маша.

Єфросиніна також опублікувала щемливі фото з концерту, на якому виступили українські зірки: Kalush Orchestra, Монатік, Тіна Кароль, The Hardkiss, Jerry Heil, Alyona Alyona, Святослав Вакарчук, Макс Барських. Також гостями були зірки зі Швейцарії Kadebostany та Beissoul & Einius з Литви. З особливими посланнями до світу та українців також звернулися зірки Madonna та Bono, Francisco Gomez.

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