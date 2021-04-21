Вперше після смерті принца Філіпа: Єлизавета ІІ подякувала світу за підтримку

У середу, 21 квітня, своє 95-річчя святкує британська королева Єлизавета ІІ. Через смерть чоловіка принца Філіпа Її Величність скасувала традиційне торжество. У день народження вона перервала мовчання, подякувавши світу за підтримку та співчуття.

Цьогоріч день народження Єлизавети ІІ затьмарене смертю її чоловіка принца Філіпа, у шлюбі з яким вона прожила довгих 73 роки. Її Величність перебуває в жалобі, однак вперше після важкої втрати випустила звернення до нації.

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Єлизавета ІІ подякувала світу за підтримку

Дружина покійного герцога Единбурзького спочатку подякувала за привітання, які надійшли з нагоди її 95-річчя, а тоді висловила вдячність за неймовірну підтримку та співчуття. Вона зізналася, що вся королівська сім'я зворушена спогадами про принца Філіпа, які й далі надходять з Великої Британії, країн Співдружності і з усього світу.

"З нагоди свого 95-річчя я отримала багато добрих побажань, які дуже ціную. Хоча наша сім'я переживає період великого смутку, нам усім приємно бачити і чути стільки спогадів про мого чоловікова", – зізналася королева Єлизавета ІІ.

Моя сім'я і я хочемо подякувати вам за підтримку і доброту, яку ви надавали нам останні дні. Ми глибоко зворушені постійними нагадуваннями, що Філіп мав такий надзвичайний вплив на незліченну кількість людей впродовж усього свого життя,

– йдеться у зверненні Її Величності.

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Додамо, через смерть принца Філіпа Єлизавета II порушила королівську традицію у день народження. Вона не святкує свій ювілей, а Букінгемський палац і члени королівської родини не діляться її офіційними портретами та новими фото.

Єлизавета ІІ проводить свято у стінах Віндзорського замку, де перебувала весь карантин. Через траур та пандемію COVID-19 скасовані всі публічні процесії. Однак у свій 95-й день народження Її Величність не одна. Її мають навідати рідні та близькі.

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