Міжнародна виставка сучасного мистецтва Frieze Art Fair відбулась у Лондоні, у Ріджентс-парк. Особливу увагу громадськості до ярмарку привернула поява королівського подружжя – принцеси Беатріс та італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці. Це їхня перша поява у статусі батьків Сієнни Елізабет.

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Образ принцеси Беатріс

Для першого після пологів виходу у світ онука королеви Єлизавети ІІ обрала брендові речі. На новоспеченій матусі класичне пальто верблюжого кольору від люксової британської марки Burberry. Вона не стала застібати двобортний тренч, легко стягнувши його широким поясом.

Очевидно, принцеса Беатріс була в сукні, під яку підібрала чорні замшеві чоботи з пряжками. З аксесуарів на ній лише світлий клатч з принтом. Його королівська персона відшукала в колекції преміального бренду Chanel. Однак найбільший захват публіки викликав не її дорогий одяг, а свіжий і сяючий вигляд. Схоже, материнство пішло на користь Беатріс, вона ніби розквітла.

Зауважимо, Chanel – не єдиний улюблений бренд принцеси Беатріс. За лічені тижні до пологів її заскочили в центрі Лондона з сумкою Gucci. Вартість такого аксесуару становить від 1 200 євро – понад 37 тисяч гривень.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці / Фото Getty Images

Що відомо про материнство принцеси Беатріс