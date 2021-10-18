Международная выставка современного искусства Frieze Art Fair состоялась в Лондоне, в Риджентс-парк. Особое внимание общественности к ярмарке привлекло появление королевской четы – принцессы Беатрис и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци. Это их первое появление в статусе родителей Сиенны Элизабет.
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Образ принцессы Беатрис
Для первого после родов выхода в свет внучка королевы Елизаветы II выбрала брендовые вещи. На новоиспеченной мамочке классическое пальто верблюжьего цвета от люксовой британской марки Burberry. Она не стала застегивать двубортный тренч, легко стянув его широким поясом.
Очевидно, принцесса Беатрис была в платье, под которое подобрала черные замшевые сапоги с пряжками. Из аксессуаров на ней лишь светлый клатч с принтом. Его королевская персона отыскала в коллекции премиального бренда Chanel. Однако наибольший восторг публики вызывал не ее дорогая одежда, а свежий и сияющий вид. Похоже, материнство пошло на пользу Беатрис, она будто расцвела.
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци / Фото Getty Images
Что известно о материнстве принцессы Беатрис
- Внучка ее Величества рожала в одной из больниц Лондона. Роды состоялись 18 сентября в 23:42.
- Через несколько недель супруги объявили имя дочери – Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Более того, родители поделились отпечатком ее ножек на бумаге.
- Назвав дочь Сиенной Элизабет, принцесса Беатрис отдала дань уважения не только бабушке Елизавете II, но и матери Саре Йоркской. Пара умышленно искала итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S.