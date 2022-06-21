Вперше після 24 лютого: "Бумбокс" зіграє сольник на підтримку ЗСУ – де й коли буде концерт

У перші дні війни музиканти "Бумбоксу" на чолі з Андрієм Хливнюком пішли в тероборону, тому останні чотири місяці їм було не до концертів. Однак у серпні гурт обіцяє зіграти сольник у Польщі.

У той час, як десятки артистів гастролюють Європою з культурною місією, 42-річний Андрій Хливнюк підсилює патрульну поліцію. Він об'їздив і деокуповану Київщину, був і біля лінії фронту на Луганщині, тож музика була на другому плані. Однак 26 серпня о 20:00 "Бумбокс" планує вперше за пів року вийти на сцену.

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Де вперше після 24 лютого виступить "Бумбокс"

Ви не повірите, ми й самі до кінця не віримо, але це правда – 26 серпня 2022 "Бумбокс" зіграє концерт у Варшаві. Великий, гучний концерт на Літній Сцені Прогресії. Перший концерт з 24 лютого. Перший концерт за пів року,

– оголосили представники гурту.

У публікації йдеться про те, що п'ятдесят відсотків від доходу музиканти витратять на потреби Збройних Сих України.

"Чим більше ми продамо квитків, чим більше продамо мерча, тим більше зможемо купити необхідного спорядження", – роз'яснили в дописі. Ба більше, пообіцяли, що незабаром оголосять ще кілька благодійних сольників "Бумбоксу".

У мережі з захватом відреагували на цей анонс. Тепер "Бумбокс" кличуть і в Краків, і у Вiльнюс, і в Мюнхен, і у Францію, і в Нідерланди, і навіть у Ванкувер, що в Канаді.

Що відомо про Андрія Хливнюка на війні