Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко розповіла про концерти за кордоном і не тільки. В інтерв'ю 24 каналу вона зізналась, як колектив заробляє й жертвує на потреби ЗСУ.

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Про концерти за кордоном

Катерина Павленко розповіла, що гурт Go_A інколи виступає на акціях підтримки, інколи на самостійних концертах.

"Є концерти, коли ми просто доєднуємося до якоїсь акції підтримки. Коли я була сама в Європі, в Італії, то доєдналася, по-перше, до Match for peace, які організовували наші українці. І також були заходи – величкі й невеличкі, які організовувалися нашими людьми, які приїхали в Європу – волонтерами, організаціями. Я приходила, виступала там безкоштовно, а збір коштів потім направлявся до фондів допомоги Україні", – поділилась вокалістка.

Зірка згадала й про більш масштабні акції, наприклад, виступ перед матчем Ювентус – Інтер. Такі заходи вона називає акціями для привернення уваги, що також важливо: "Це був вихід на футбольну спільноту, бо після цього почалися дуже важливі процеси. Це був перший місяць війни, і дуже багато людей ще не дуже багато чого розуміли. Цей виступ дав мені можливість дати потім інтерв'ю на топових італійських каналах і трошки більше розповісти про те, що в нас відбувається".

Виступи Go_A та заробіток

Катерина Павленко зізналась, що планувала скасувати всі виступи на європейських фестивалях, але змінила свою думку.

Навіть якщо ти піднімаєш український прапор на найбільшому європейському фестивалі, припустимо, на Гластонбері, то це вже дуже важлива місія. І те, що україномовний гурт співає на таких сценах і може між піснями говорити речі, які хвилюють Україну, то теж не то щоб фінансова, але підтримка України,

– підкреслила співачка.

"Кошти, які зараз заробляємо на концертах, ми жертвуємо на підтримку України в різних сферах. І кожен з нас особисто допомагає простим людям. Гроші, які хтось заробив до війни, кожен з нас розпоряджається ними сам, а є фонд гурту, який ми ще в березні, в перший тиждень війни, відправили на харківську тероборону, допомогли закупити автомобілі на фронт, на ЗСУ була пожертва – дуже велика сума", – додала вона.

Катерина Павленко зізналась, що на фестивалях, організованих українською стороною, артисти не отримують гонорарів й віддають усі гроші на ЗСУ чи гуманітарку. Однак на європейських заходах є можливість отримати заробіток.

"На фестивалях, які організовує українська сторона, це дійсно так. А на фестивалях, які організовують європейці, у нас є гонорар. Європейці розуміють, що навіть якщо ми українські артисти, то нам потрібно за щось жити. Але цей гонорар ми не забираємо собі, ми розуміємо, що це можливість ще раз допомогти Україні. Ми примудряємося розподіляти це так, щоб усім вистачило", – поділилась солістка Go_A.